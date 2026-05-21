Alberobello, incontro pubblico su ambiente e sostenibilità: “Meno Plastica, Più Futuro”

ALBEROBELLO – Riduzione della plastica monouso, tutela ambientale, salute pubblica e turismo sostenibile saranno al centro dell’incontro pubblico “Meno Plastica, Più Futuro”, in programma sabato 30 maggio 2026 alle ore 18 al Centro Culturale Giovanni Galiani – Ex Conceria (Bibliocenter), in via Barsento ad Alberobello.

L’iniziativa è promossa da Plastic Free Onlus insieme all’Assessorato all’Ambiente del Comune di Alberobello, con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia.

L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’impatto ambientale e sanitario dell’uso della plastica, promuovendo pratiche più sostenibili e una maggiore attenzione alla salvaguardia del territorio e del mare.

I temi dell’incontro

Il confronto coinvolgerà amministratori pubblici, esperti e rappresentanti del mondo associativo, affrontando diversi temi legati alla sostenibilità ambientale: dalla lotta all’inquinamento da plastica alla valorizzazione del paesaggio, fino alle opportunità offerte dal turismo sostenibile.

Ad aprire i lavori saranno il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo, e l’assessora regionale all’Ambiente Debora Ciliento.

Gli interventi saranno coordinati da Silvana Ferrante. Tra i relatori previsti anche Margherita Maiani, che illustrerà le attività dell’associazione sul territorio nazionale.

Turismo sostenibile e salute

Ampio spazio sarà dedicato anche al rapporto tra sostenibilità e sviluppo turistico. Silvia Pettinicchio interverrà sul tema della sostenibilità come fattore strategico per la competitività delle destinazioni turistiche.

Sul fronte sanitario, Ennio Tasciotti approfondirà gli effetti della plastica monouso sulla salute umana e sull’ambiente, con particolare attenzione agli aspetti legati alle nanotecnologie applicate alla medicina.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore all’Ambiente del Comune di Alberobello, Luca De Felice, che illustrerà le criticità ambientali locali e le possibili strategie future per rafforzare la consapevolezza ecologica della comunità.

L’incontro sarà aperto al pubblico e trasmesso anche in diretta streaming.