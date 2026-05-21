Molfetta: a SpazioleArti omaggio al tango di Astor Piazzolla con Vince Abbracciante e Aldo Di Caterino









Sabato 23 maggio alle ore 21.00, SPAZIOleARTI ospita “ODA PARA ASTOR”, un intenso omaggio musicale ad Astor Piazzolla interpretato da Vince Abbracciante alla fisarmonica e Aldo Di Caterino al flauto.

Il concerto è un viaggio nella musica visionaria del grande compositore argentino, in cui tango, jazz e musica classica si fondono in un racconto sonoro ricco di passione, malinconia ed energia.

A rendere unico questo progetto è l’incontro inconsueto e affascinante tra due strumenti dalla forte personalità: la fisarmonica e il flauto. La fisarmonica di Vince Abbracciante, intensa e profondamente espressiva, si intreccia con il suono elegante e suggestivo del flauto di Aldo Di Caterino, dando vita a un dialogo musicale raffinato e coinvolgente.

Due artisti di straordinaria sensibilità interpretativa accompagnano il pubblico dentro atmosfere intime, travolgenti ed evocative, restituendo tutta la forza emotiva e la modernità della musica di Piazzolla.

Per questo progetto, Vince Abbracciante ha curato arrangiamenti originali che donano nuova luce a celebri composizioni come “Libertango”, “Adios Nonino” e “Oblivion”, accanto a pagine meno conosciute ma di straordinaria intensità come “Oda para un Hippie” e “Zita”.

“ODA PARA ASTOR”, non è soltanto un concerto-tributo, ma un’esperienza musicale intensa e coinvolgente, dedicata agli amanti del tango contemporaneo e a chi desidera lasciarsi trasportare dalle atmosfere, dalle emozioni e dalle suggestioni delle indimenticabili melodie di Piazzolla.

L’appuntamento si inserisce nella stagione “JAZZ & CO. IN THE THEATRE”, dedicata al suo direttore artistico Guido Di Leone.





Info e prenotazioni SPAZIOleARTI/Teatrermitage - Molfetta - Via Pia 57/59 - tel. 340.8643487- 080.2373275 www.spaziolearti.it







