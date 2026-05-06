“Assemblea!”: al Liceo Socrate di Bari il racconto di una storica mobilitazione studentesca

BARI - Un pezzo di storia cittadina che torna a vivere attraverso le voci di chi l’ha costruita. Venerdì 15 maggio 2026, alle ore 17.30, l’Auditorium del Liceo Classico Socrate ospiterà “Assemblea!”, incontro dedicato alla memoria delle mobilitazioni studentesche che, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, segnarono profondamente la vita della scuola e della città.

Il riferimento è a una data simbolica: il 13 ottobre 1988, quando gli studenti del Socrate scesero in piazza per chiedere una sede adeguata, dando vita a una protesta che culminò con l’occupazione del Comune di Bari. Un gesto forte, capace di attirare l’attenzione dei media e di diventare emblema di una stagione di partecipazione e rivendicazione dei diritti.

A distanza di trentotto anni, i protagonisti di quella vicenda si ritrovano proprio nella scuola che quella battaglia contribuì a rendere realtà. L’iniziativa si inserisce nel programma celebrativo per i 50 anni dalla fondazione del liceo e rappresenta non solo un momento commemorativo, ma anche un’occasione di riflessione collettiva.

Ex studenti arriveranno da diverse città italiane e dall’estero per condividere ricordi, testimonianze e materiali d’epoca, ricostruendo un periodo di mobilitazione che si estese dal 1986 al 1994. Un racconto corale fatto di immagini, documenti e narrazioni dirette, capace di restituire il senso di un impegno civico che ha segnato un’intera generazione.

Ad arricchire il dibattito saranno gli interventi di Pasquale Martino, già docente del Socrate e assessore alla Cultura; Paolo Fioretti, allora rappresentante degli studenti e oggi professore associato all’Università degli Studi di Bari; Roberto Veneziani, anch’egli ex rappresentante degli studenti e oggi docente alla Queen Mary University of London; e Gabriele Di Comite, avvocato ed ex assessore alla Pubblica Istruzione.

“ASSEMBLEA!” si propone così come un ponte tra passato e presente: un momento per rileggere una stagione di lotte studentesche alla luce delle sfide attuali, riportando al centro temi come partecipazione, diritti e dignità dello studio.