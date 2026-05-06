Barletta, al via la XIII edizione di “Azioni in Danza” tra performance, formazione e ricerca

BARLETTA - Dal 7 al 17 maggio 2026 la Chiesa di Sant’Antonio di Barletta ospita la XIII edizione di “Azioni in Danza”, rassegna dedicata ai linguaggi della danza contemporanea promossa dal Comune di Barletta con Puglia Culture, in collaborazione con Network Anticorpi XL e Associazione KRASS.

Il festival si conferma come spazio di sperimentazione e confronto tra artisti, coreografi, giovani interpreti e pubblico, integrando spettacolo, formazione e ricerca.

Un progetto tra scena e pensiero

Ideato e curato da Stefania D’Onofrio, diplomata alla Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano, il progetto nasce nel 2011 con l’obiettivo di valorizzare giovani coreografi pugliesi e si è progressivamente affermato nel panorama nazionale della danza contemporanea.

Nel tempo, la rassegna ha ampliato la propria vocazione, trasformandosi in un festival articolato che unisce performance, laboratori e momenti di approfondimento.

Apertura con “The Butterfly’s Trip”

Ad aprire il programma, giovedì 7 maggio alle 20.45, sarà “The Butterfly’s Trip – Emozioni a lume di candela” di KoreoProject, con coreografia e danza di Sara Bizzoca, pianoforte di Francesco Giancaspro e voce recitante di Mariangela Di Capua.

Lo spettacolo propone un viaggio in tre quadri tra musica, corpo e immaginazione, con una forte componente simbolica e narrativa.

Gli spettacoli in programma

Tra gli appuntamenti principali:

8 maggio: “Strings” di PinDoc, con coreografia di Ilenia Romano e musica dal vivo di Giacomo Piermatti

9 maggio: doppia serata con “HomeLand” di Arte&BallettO e “Kittens” di Kinneksbond / Interno5

13 maggio: “Finalist*” del contest internazionale Nati per la danza e restituzione del laboratorio “Questo ballo è per noi #6”

14 maggio: “Coreograficamente”, lecture-demonstration con il Liceo Coreutico “L. Da Vinci” di Bisceglie

16 maggio: doppia proposta con “Graziosissimo” di B-Ped e “Manifestus” di KLm

17 maggio: chiusura con “To Repel Ghosts / Lettera al Padre” di Sosta Palmizi / Compagnia Meta

Formazione e residenze artistiche

Accanto agli spettacoli, il festival ospita masterclass e laboratori di danza contemporanea, oltre al progetto “Riconnessioni”, che prevede incontri con artisti e residenze creative a cura del Collettivo KRASS.

Particolare attenzione è dedicata anche al lavoro sul corpo e sulle identità, con il laboratorio “Questo ballo è per noi #6 – Incontri sul maschile”, aperto alla cittadinanza.

Un festival diffuso tra scena e comunità

“Azioni in Danza” conferma la propria natura di festival-laboratorio, in cui la performance si intreccia con la formazione e la riflessione critica, coinvolgendo scuole, artisti e pubblico in un percorso condiviso.

L’evento si inserisce nella programmazione culturale regionale con il sostegno di Puglia Culture e del Network Anticorpi XL, rafforzando il ruolo della Puglia come territorio attivo nella produzione e nella sperimentazione coreutica contemporanea.



