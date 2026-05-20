ATP Amburgo, Darderi avanti al secondo turno: fuori Cobolli. Ok Auger-Aliassime, spettacolo anche nel doppio
FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno del torneo ATP 500 di Amburgo sulla terra battuta, l’azzurro Luciano Darderi conquista il pass per il secondo turno grazie alla vittoria in due set contro l’argentino Roman Andrés Burruchaga con il punteggio di 6-3 7-6.
Si ferma invece subito il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto dal peruviano Ignacio Buse per 6-2 7-5.
Successo anche per il canadese Felix Auger-Aliassime, che supera il ceco Vít Kopřiva con un netto 7-5 6-1. Vittoria in due set pure per lo statunitense Aleksandar Kovacevic, che elimina il francese Arthur Géa con il punteggio di 6-2 7-6.
Nel torneo di doppio avanzano al secondo turno i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner, vittoriosi in rimonta sul portoghese Francisco Cabral e il britannico Joe Salisbury per 2-6 6-3 10-8.
Passaggio del turno anche per i francesi Théo Arribagé e Albano Olivetti, che battono i tedeschi Hendrik Jebens e Tim Rühl con il punteggio di 6-4 3-6 10-7.
Stesso risultato per i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, che superano il brasiliano Fernando Romboli e lo statunitense Ryan Seggerman per 6-4 3-6 10-7.