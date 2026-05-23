Bari, al via il primo Master universitario italiano in Contemporary Dance Performance

BARI - Sarà presentato lunedì 25 maggio, alle 10.30 nella sala giunta di Palazzo della Città a Bari, il primo Master universitario in Contemporary Dance Performance in Italia, promosso da Equilibrio Dinamico Ensemble e validato dalla Northern School of Contemporary Dance di Leeds, nel Regno Unito.

Il nuovo percorso accademico internazionale prenderà il via nell’ottobre 2026 e avrà sede nel capoluogo pugliese, con l’obiettivo di coniugare alta formazione universitaria, pratica performativa e inserimento professionale nel settore della danza contemporanea.

Un progetto internazionale per la danza contemporanea

Il Master nasce con una forte vocazione internazionale e punta a creare un modello formativo orientato all’esperienza artistica e scenica, attraverso un percorso che integra studio teorico, pratica coreutica e produzione performativa.

Alla conferenza stampa interverranno l’assessora comunale alle Culture Paola Romano, la fondatrice e direttrice artistica di Equilibrio Dinamico Ensemble Roberta Ferrara, il direttore artistico di Verve – compagnia di danza della Northern School of Contemporary Dance – Matteo Marfoglia, la programme leader del Master Livia Massarelli, il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio e la responsabile programmazione danza Gemma Di Tullio.

Formazione e opportunità professionali

Durante l’incontro saranno illustrati struttura, obiettivi e prospettive del Master, considerato un progetto strategico per il territorio pugliese e per il comparto della danza contemporanea italiana, grazie al collegamento diretto con una delle più autorevoli istituzioni europee del settore.