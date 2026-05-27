Bari, dibattito aperto in Confindustria: confronto sulle proposte per l’Ordine degli Ingegneri

BARI - Giovedì 28 maggio alle 18.30, nella sala convegni della Confindustria Bari e BAT, si terrà un dibattito aperto promosso dalla lista “Una marcia in più” in vista del rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari.

L’incontro rappresenta un momento di confronto pubblico dedicato alla presentazione delle proposte programmatiche e alla discussione delle priorità che interesseranno la categoria nei prossimi anni, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione, della formazione continua, della tutela professionale e del ruolo dell’ingegnere nei processi di sviluppo del territorio.

Il dibattito sarà incentrato su alcune delle principali direttrici di sviluppo della professione ingegneristica, con particolare attenzione all’innovazione nei processi tecnici e progettuali, alla formazione continua e all’aggiornamento professionale, alla tutela e valorizzazione della professione e al ruolo dell’ingegnere nei processi di trasformazione del territorio.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di stimolare una discussione ampia tra professionisti e rappresentanti della categoria, in un contesto di cambiamento che coinvolge sempre più il settore tecnico e ingegneristico.

L’incontro si inserisce nel percorso di avvicinamento al rinnovo degli organi dell’Ordine degli Ingegneri di Bari, rappresentando un’occasione di confronto diretto sulle linee programmatiche e sulle prospettive future della professione.