Bari, evento internazionale “Active Citizens”: scuola, Europa e cittadinanza attiva

BARI - Bari si prepara ad accogliere l’evento internazionale conclusivo del progetto “ACTIVE CITIZENS”, iniziativa promossa dalla Fondazione Lord Byron College ETS e ospitata presso la sede del Lord Byron College ETS nel capoluogo pugliese.

Il progetto, cofinanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del programma “Puglia Capitale Sociale 3.0”, rappresenta uno dei principali percorsi di cooperazione culturale e cittadinanza attiva internazionale sviluppati sul territorio.

L’iniziativa ha coinvolto numerose scuole di Bari e della provincia insieme a partner britannici, attraverso attività formative, workshop online e percorsi condivisi su temi STEM, sostenibilità ambientale e nuove competenze per il lavoro.

Particolare attenzione è stata dedicata agli studenti provenienti da contesti socio-economici fragili, con l’obiettivo di favorire inclusione sociale, crescita linguistica e sviluppo di competenze interculturali. La lingua inglese è stata utilizzata come strumento centrale di comunicazione e cittadinanza globale.

Il progetto ha inoltre previsto il coinvolgimento del Politecnico di Bari, attraverso attività di orientamento curate dalla dott.ssa Stefania Cherubini.

I risultati del percorso formativo saranno presentati durante l’evento finale, che si concluderà con una visita alla base aerospaziale di Grottaglie, oggi considerata un centro di riferimento per l’innovazione nel settore aerospaziale e delle nuove tecnologie.

A chiudere la manifestazione sarà una parata celebrativa aperta alla cittadinanza, con la partecipazione di istituti scolastici, associazioni e realtà del territorio, tra cui l’Istituto Professionale Santarella, l’Istituto Comprensivo Massari-Galilei e il gruppo di clownterapia “Teniamoci per Mano – Distretto di Bari”.

L’evento si inserisce nel più ampio programma “PEACE ONE DAY”, dedicato alla promozione del dialogo internazionale, della pace e della partecipazione civica, confermando il ruolo di Bari come città sempre più orientata alla dimensione europea e internazionale della formazione.