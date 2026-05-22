Bari, maxi sequestro di olio lubrificante: frode da oltre un milione di euro

BARI - Profitti illeciti per oltre un milione di euro e un sistema strutturato di vendita in nero di olio lubrificante di bassa qualità, poi immesso sul mercato come prodotto di marca. È quanto emerso da un’operazione della Guardia di Finanza di Bari, che ha portato alla segnalazione di cinque persone e al coinvolgimento di ulteriori dieci soggetti tra autotrasportatori e acquirenti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il prodotto veniva acquistato in Campania e successivamente trasportato e stoccato in un deposito situato ad Altamura. Da lì sarebbe stato distribuito sul mercato nero e venduto a officine e rivenditori di autoricambi, con etichette e presentazione riconducibili a marchi noti, inducendo in errore gli acquirenti.

I clienti, ignari del reale valore e della qualità del materiale, avrebbero acquistato il prodotto a prezzi superiori rispetto al suo effettivo valore di mercato, alimentando un giro d’affari illecito che si sarebbe sviluppato nell’arco di circa tre anni.

Nel corso dell’operazione, le Fiamme Gialle hanno sequestrato in flagranza circa due tonnellate di olio lubrificante. L’intero traffico illecito, secondo le stime investigative, avrebbe coinvolto complessivamente oltre un milione di chilogrammi di prodotto.

Le indagini proseguono per definire con precisione ruoli, responsabilità e canali di distribuzione della rete, che secondo gli inquirenti avrebbe operato in modo continuativo e organizzato.