Bari retrocede in Serie C: al Druso finisce 0-0 con il Sudtirol

FRANCESCO LOIACONO - Il SSC Bari pareggia 0-0 contro il FC Südtirol allo stadio Druso nel ritorno dei play out di Serie B e retrocede in Serie C.

Dopo lo 0-0 dell’andata al San Nicola di Bari, la formazione biancorossa saluta la cadetteria a causa del peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare: quartultimo posto per il Bari, quintultimo per il Sudtirol, che conquista così la salvezza.

Primo tempo equilibrato e due pali

La partita si apre con il tentativo di Metkaj all’11’, ma il destro del giocatore altoatesino termina fuori misura.

Il Bari risponde al 21’ con Moncini, vicino al vantaggio, mentre al 30’ è Rao ad andare a centimetri dal gol colpendo il palo con una conclusione di destro.

Anche il Sudtirol sfiora la rete al 34’: Molina calcia di sinistro e centra il palo, mantenendo il risultato inchiodato sullo 0-0.

Gol annullato e occasioni sprecate

Nel secondo tempo cresce la tensione. Al 16’ viene annullata una rete a Pecorino del FC Südtirol per un fallo su Dickmann.

Il Bari prova a reagire e al 23’ Gytkjaer sfiora il vantaggio senza riuscire a concretizzare. Nel finale, al 44’, anche Artioli manca una buona opportunità che avrebbe potuto cambiare il destino della gara e della stagione.

Bari in Serie C, Sudtirol salvo

Il triplice fischio sancisce così la retrocessione del SSC Bari in Serie C, al termine di una stagione difficile e chiusa nel peggiore dei modi per i biancorossi.

Festeggia invece il FC Südtirol, che mantiene la categoria e resta in Serie B grazie al miglior piazzamento ottenuto durante il campionato.