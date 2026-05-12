Bimbimbici torna a Gioia del Colle: un weekend tra sport, ambiente e mobilità sostenibile

GIOIA DEL COLLE - Gioia del Colle si prepara a celebrare il venticinquesimo anniversario di “Bimbimbici. Pedaliamo il futuro”, la manifestazione nazionale promossa dalla FIAB per incentivare la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra le giovani generazioni.

La diciassettesima edizione locale dell’evento, organizzata dalle associazioni FIAB-GioiaInBici e ASD Ciclistica Gioiese con il patrocinio del Comune di Gioia del Colle, animerà il centro cittadino nel prossimo fine settimana con attività dedicate a bambini, famiglie e appassionati delle due ruote.

Il programma prenderà il via sabato 16 maggio, dalle ore 17 alle 19, in piazza Plebiscito, dove saranno allestiti stand informativi, una ciclofficina mobile e la “Gimkana”, percorso a ostacoli in bicicletta riservato a bambine e bambini dagli 8 ai 14 anni.

Le iniziative proseguiranno domenica 17 maggio con la tradizionale ciclopasseggiata urbana di circa 12 chilometri. Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 8:30 in piazza Pinto, mentre la partenza è fissata per le ore 9.

Prima dell’avvio della passeggiata, grazie alla collaborazione con il gruppo locale Plastic Free, volontari e partecipanti potranno prendere parte a una raccolta di mozziconi di sigaretta nelle aree circostanti la piazza e nelle vie limitrofe, unendo così sport e sensibilizzazione ambientale.

La manifestazione si concluderà presso la stazione di servizio di via Noci, dove dalle ore 11:30 saranno organizzate attività di animazione e un’area ristoro per tutti i partecipanti.

La partecipazione all’evento è gratuita, con iscrizione obbligatoria da effettuare inviando il modulo compilato all’indirizzo email gioiainbici@libero.it oppure direttamente sabato 16 maggio presso lo stand informativo di piazza Plebiscito.

Gli organizzatori raccomandano l’utilizzo del casco e di abbigliamento sportivo adeguato. Il modulo di iscrizione è disponibile sulla pagina Facebook “Gioia In Bici”.