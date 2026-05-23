Comunali 2026, urne aperte in 54 comuni pugliesi: sfide chiave ad Andria e Trani

BARI - Domani, domenica 24 maggio, e lunedì 25 maggio si vota in 54 comuni della Puglia per l’elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Le principali sfide elettorali riguardano Andria e Trani, entrambi capoluoghi di provincia, ma il voto coinvolge anche centri importanti come Modugno, Molfetta, Lucera, Maglie e Gallipoli.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, qualora nessun candidato sindaco raggiunga la maggioranza assoluta dei voti al primo turno, si tornerà alle urne per il ballottaggio tra due settimane.

Al voto anche la Basilicata, dove sono chiamati alle urne 16 comuni. In questo caso si tratta esclusivamente di centri sotto i 15mila abitanti, quindi sarà eletto direttamente il candidato che otterrà il maggior numero di preferenze senza ricorso al ballottaggio.