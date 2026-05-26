Comunali in Puglia, il centrosinistra consolida le roccaforti: Pascazio confermata a Bitetto, Bruno trionfa ad Andria
|Fiorenza Pascazio
BARI - Il centrosinistra rafforza la propria presenza nei comuni pugliesi chiamati al voto, con numerose riconferme e alcune vittorie significative già al primo turno.
A Bitetto Fiorenza Pascazio è stata riconfermata sindaca con il 68% dei voti. La prima cittadina ha definito il risultato “una grande conferma della fiducia dei cittadini” dopo undici anni di amministrazione.
Riconferme anche in altri centri del Barese: Michele Laricchia resta sindaco di Capurso, Corrado De Benedittis viene rieletto a Corato, Giuseppe Lovascio conquista il quarto mandato consecutivo a Conversano e Tommaso Amendolara mantiene la guida di Palo del Colle.
A Modugno vittoria per Beppe Montebruno, mentre a Grumo Appula è stato eletto Francesco Rutigliano. A Locorotondo, invece, successo sul filo per Vittorino Smaltino.
Nella provincia Bat spicca il risultato di Giovanna Bruno ad Andria: la sindaca uscente ottiene oltre il 75% delle preferenze, travolgendo il candidato del centrodestra Sabino Napolitano e consolidando la leadership del centrosinistra in città. A Minervino Murge è stato invece eletto Massimiliano Bevilacqua.
Restano aperte le sfide di Trani e Molfetta, dove si profila il ballottaggio. A Trani il candidato Marco Galiano è avanti su Angelo Guarriello, mentre a Molfetta il centrosinistra con Manuel Flavio Minervini guida lo scrutinio davanti al civico Pietro Mastropasqua.
Dal Partito Democratico arriva soddisfazione per l’esito del voto. I dirigenti dem parlano di “rimonta significativa” e di una conferma del radicamento della coalizione progressista nei territori pugliesi.