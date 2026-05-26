Ginosa, concessioni balneari: consiglio monotematico e linea del Comune su legalità e gare

GINOSA - Si è svolto a Ginosa un consiglio comunale monotematico dedicato alla gestione della stagione balneare e alle concessioni demaniali marittime, tema centrale per l’economia turistica locale e per l’applicazione della normativa europea.

Nel corso dell’incontro è intervenuta la consigliera del Movimento 5 Stelle Annagrazia Angolano, che ha ribadito la posizione del gruppo politico a sostegno dell’operato dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Parisi.

Secondo Angolano, il Comune avrebbe intrapreso un percorso improntato a trasparenza amministrativa e rispetto delle regole, affrontando il tema delle concessioni demaniali nel quadro della direttiva europea Bolkestein. Il riferimento è alla necessità di bandire gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni balneari, in un contesto ancora caratterizzato da incertezze normative.

Nel dibattito è stata sottolineata anche la necessità di un intervento legislativo più chiaro a livello nazionale, per garantire uniformità applicativa e stabilità agli operatori del settore. Il Comune di Ginosa, secondo quanto evidenziato, ha già completato le procedure di gara per le concessioni, posizionandosi tra le amministrazioni più avanzate nell’adeguamento al quadro normativo europeo.

L’obiettivo dichiarato resta quello di conciliare sviluppo turistico e rispetto della legalità, valorizzando il comparto balneare di Marina di Ginosa, territorio che da anni mantiene il riconoscimento della Bandiera Blu.