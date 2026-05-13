Governance Poll SWG 2026, centrodestra: “Decaro in calo di consenso, meno 13 punti in pochi mesi”

BARI - Il dato diffuso dal Governance Poll 2026 di SWG diventa terreno di scontro politico in Puglia. I gruppi regionali del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e gruppo Misto) parlano infatti di un “forte calo di consenso” per il presidente della Regione Antonio Decaro.

Secondo quanto riportato nella nota congiunta, il gradimento del governatore passerebbe dal 64% di novembre 2025 al 51% di maggio 2026, con una flessione di 13 punti percentuali in pochi mesi.

Nel comunicato si definisce il dato come “un ridimensionamento significativo del rapporto di fiducia con i pugliesi”, sottolineando anche il posizionamento del presidente nella graduatoria nazionale.

L’opposizione richiama inoltre il tema della sanità, dei trasporti e delle infrastrutture, sostenendo che nei primi mesi di legislatura non sarebbero ancora arrivati risultati concreti sui principali dossier regionali. Tra gli esempi citati anche le liste d’attesa in ambito sanitario.

Il centrodestra pugliese collega il dato del sondaggio a una più ampia critica all’azione di governo regionale e annuncia la prosecuzione di un’attività di opposizione definita “seria e responsabile”, con proposte e vigilanza sull’operato della giunta.

Il riferimento al Governance Poll viene quindi utilizzato dalle opposizioni come elemento politico per evidenziare una presunta flessione del consenso del presidente della Regione.