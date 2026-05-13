"Luoghi del Cuore FAI": il 26 maggio la cerimonia per la Grotta di San Michele e la Cattedrale di Sant’Eustachio

PUTIGNANO – Martedì 26 maggio la Delegazione FAI Trulli e Grotte celebrerà il successo della XII edizione del censimento “Luoghi del Cuore FAI 2026” con un evento conclusivo dedicato ai siti più votati del territorio e alla consegna delle targhe commemorative.

I riconoscimenti saranno assegnati alla Grotta di San Michele in Monte Laureto a Putignano e alla Cattedrale di Sant’Eustachio ad Acquaviva delle Fonti, risultati tra i luoghi più suffragati del censimento con rispettivamente 8909 e 6488 firme. Un risultato che testimonia il forte legame delle comunità locali con i due beni culturali e religiosi.

L’iniziativa si svolgerà alle 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Putignano, con il titolo “I luoghi del nostro cuore – L’esperienza della XII edizione a favore dei luoghi più amati e vulnerabili della Delegazione Trulli e Grotte”.

Nel corso dell’incontro saranno presenti rappresentanti istituzionali, ecclesiastici e del FAI, tra cui il sindaco di Putignano Michele Vinella, la consigliera della Città Metropolitana di Bari Micaela Paparella e il parroco della Cattedrale di Sant’Eustachio di Acquaviva delle Fonti don Paolo Dantile. Previsto anche il passaggio di consegne alla guida della Delegazione FAI Trulli e Grotte, da Silvia Laterza a Marinilde Giannandrea.

Interverranno inoltre rappresentanti del FAI Puglia e della rete regionale dei “Luoghi del Cuore”, insieme a docenti e delegati impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale locale.

L’evento si concluderà con la consegna delle targhe commemorative e un momento dedicato al valore della partecipazione civica nella tutela dei beni comuni e del patrimonio storico-artistico del territorio.