Il Consiglio Comunale approva il nuovo Regolamento degli Organi Comunali





Nella seduta del 25 maggio 2026 il Consiglio Comunale di Trinitapoli ha approvato il nuovo Regolamento degli Organi Comunali, un provvedimento di particolare rilievo che aggiorna e rafforza le norme disciplinanti il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e degli organismi comunali.

Il nuovo testo sostituisce il precedente regolamento approvato nel 1996, introducendo un aggiornamento organico delle regole dopo quasi trent’anni. Si tratta di un passaggio significativo per l’Ente, che rinnova in modo complessivo uno degli strumenti fondamentali per il corretto funzionamento della vita democratica e amministrativa del Comune.

L’intervento si è reso necessario per adeguare il regolamento all’evoluzione normativa, amministrativa e tecnologica intervenuta nel corso degli anni, oltre che alle nuove esigenze organizzative dell’attività consiliare e istituzionale.

L’obiettivo del nuovo regolamento è rendere l’attività del Consiglio Comunale più efficace, trasparente e funzionale, garantendo al tempo stesso la piena tutela delle prerogative democratiche e della partecipazione di tutte le componenti consiliari.

Il testo approvato è il risultato di un lavoro condiviso e approfondito che ha coinvolto i Consiglieri Comunali, gli uffici competenti e il Segretario Generale, attraverso un confronto costruttivo orientato al miglioramento dell’organizzazione dell’Ente.

«Con l’approvazione del nuovo regolamento – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale, Loredana Lionetti – il Comune compie un passo importante verso un funzionamento sempre più moderno, ordinato ed efficiente delle proprie istituzioni.

Le regole rappresentano la base della vita democratica e costituiscono uno strumento fondamentale per garantire trasparenza, correttezza e piena valorizzazione del ruolo del Consiglio Comunale, che resta il luogo principale del confronto democratico e della rappresentanza dei cittadini.

Abbiamo il dovere di custodire le istituzioni non come patrimonio di una parte, ma come casa comune dell’intera comunità. Le regole funzionano davvero quando sono accompagnate dal senso di responsabilità, dalla correttezza nei rapporti e dalla capacità di ascolto reciproco. Nessun regolamento può sostituire il rispetto istituzionale, ma un buon regolamento può certamente favorirlo e sostenerlo».

Il Sindaco Francesco di Feo, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al percorso di elaborazione e approvazione del provvedimento.

Il testo integrale del Regolamento sarà pubblicato nelle prossime ore nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune.



