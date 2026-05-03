Il Politeama Italia omaggia Gino Paoli con “Il Cielo in una stanza”

Torna a risuonare la grande musica d'autore al Politeama Italia, che martedì 5 maggio ospiterà "Il cielo in una stanza", un omaggio musicale interamente dedicato a Gino Paoli e alle atmosfere irripetibili della storica scuola cantautorale genovese.Lo spettacolo, con inizio fissato alle 21, intreccerà musica, storia e narrazione, accompagnando la platea in un viaggio attraverso i capolavori che hanno segnato intere generazioni con il racconto ideato e condotto da Pantaleo Annese che sarà accompagnato dal quintetto di musicisti composto da Vito Vilardi alle chitarre, Salvatore Pirolo al clarinetto, Tiziano Zanzarella alla fisarmonica, Tommaso De Vito al basso e Luigi Tarantini alla batteria.La serata, organizzata dal Politeama Italia in collaborazione con l'Orchestra “Note di Puglia”, nasce dalla volontà di celebrare il cantautore ligure, sottolineando il suo legame profondo e radicato con il nostro territorio. La Puglia, infatti, lo ha accolto e amato fin dagli albori della sua lunghissima carriera, e la stessa città di Bisceglie conserva ancora il vivo ricordo del suo passaggio al Teatro Mediterraneo circa un decennio fa.Lo spettacolo avrà inizio alle 21 con apertura porte alle 20:30; la prevendita dei biglietti è già attiva presso il botteghino del Politeama Italia, in via Montello 2 (0803968048) oppure online direttamente sul sito https://www.anyticket.it/anyticketprod/Web/SchedaEvento.aspx?partner=POBI&idSpettacolo=24849