Lecce, torna “La Festa della Legalità”: al Teatro Paisiello la XXVII edizione promossa dal Centro Antiviolenza Renata Fonte

LECCE - Venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 10, il Teatro Paisiello ospiterà la XXVII edizione della “Festa della Legalità”, iniziativa promossa dall’associazione Donne Insieme e dal Centro Antiviolenza Renata Fonte.L’appuntamento, ormai storico nel panorama culturale e sociale leccese, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, scuole, istituzioni e giovani sui temi della legalità, della nonviolenza e del rispetto della dignità umana.La manifestazione fu ideata dal compianto Piero Luigi Vigna, convinto che realtà associative come Donne Insieme potessero costruire “una rete capace di collegare, attraverso la legalità, il territorio e chi lo abita”.L’associazione Donne Insieme, attiva dal 1998 nel territorio salentino, gestisce il Centro Antiviolenza Renata Fonte ed è impegnata nella prevenzione della violenza maschile attraverso percorsi di sostegno alle donne e attività educative rivolte alle nuove generazioni.“Il premio – afferma la presidente del Centro Antiviolenza Renata Fonte, Maria Luisa Toto – parte dall’idea che non possa esserci legalità senza solidarietà, perché insieme danno vita al progetto grande ed ambizioso del rispetto della dignità umana”.Nel corso della giornata si terrà anche la cerimonia di conferimento del Premio Renata Fonte, dedicato alla memoria di Renata Fonte, assassinata a 33 anni dopo il suo impegno contro violenza, degrado e speculazione. Il suo omicidio è stato riconosciuto nel 2002 come il primo delitto politico-mafioso ai danni di una donna in Italia.Al termine dell’evento sarà inoltre siglato e presentato il “Patto di alleanza” tra diverse reti femminili impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, sia in ambito sociale sia imprenditoriale. Tra le realtà coinvolte figurano Fondazione Una Nessuna Centomila, Rete Donne del Vino, Rete Donne dell’Olio, Rete Donne dell’Ortofrutta e Coldiretti.Tra i premiati dell’edizione 2026 figurano:* Natalino Manno* Ercole Aprile* Maria Antonietta Aiello* Celeste Costantino* Marisa Leo* Miriam Kedim