LecceArredo 2026 chiude con numeri da record: boom di presenze e affari conclusi in fiera

LECCE - Si è chiusa con risultati oltre le aspettative la 38esima edizione di LecceArredo 2026, il Salone Internazionale dell’Arredamento che dal 15 al 18 maggio ha animato Piazza Palio a Lecce trasformandola in un grande spazio dedicato a design, innovazione e nuove tendenze dell’abitare contemporaneo.

L’edizione 2026 si conferma tra le più partecipate di sempre, con migliaia di visitatori arrivati da tutta la Puglia e da diverse regioni italiane. A registrarsi è stato un forte afflusso costante durante tutte le giornate della manifestazione, con la presenza di professionisti del settore, architetti, interior designer, aziende e famiglie.

Grande soddisfazione anche tra gli oltre 130 espositori presenti, molti dei quali hanno concluso direttamente in fiera trattative commerciali e accordi importanti, confermando il ruolo sempre più strategico della manifestazione come piattaforma di business e networking per il Sud Italia. Diverse aziende hanno già annunciato la volontà di riconfermare la propria presenza alla prossima edizione.

Promossa da EMME Plus Fiere e Congressi e guidata da Maurizio Nardelli e Mauro Nardelli, la manifestazione ha ulteriormente consolidato il proprio prestigio grazie anche al riconoscimento ufficiale di Salone Internazionale ottenuto proprio nel 2026.

Tra gli aspetti più apprezzati dal pubblico, i focus dedicati alla sostenibilità ambientale, alle tecnologie smart per la casa, al risparmio energetico e ai nuovi modelli dell’abitare contemporaneo. Molto partecipati anche i talk, gli incontri tematici, gli show cooking e gli eventi collaterali che hanno animato gli spazi espositivi.

Importante anche la presenza delle istituzioni sin dalla giornata inaugurale. Al taglio del nastro hanno preso parte la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, il presidente della Provincia Fabio Tarantino e rappresentanti del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio, a testimonianza del valore economico e culturale della manifestazione per il territorio salentino.

“Questa edizione ha superato ogni aspettativa – hanno dichiarato Maurizio e Mauro Nardelli –. Abbiamo registrato una partecipazione straordinaria, un forte entusiasmo da parte del pubblico e grande soddisfazione da parte delle aziende. LecceArredo continua a crescere e a consolidarsi come punto di riferimento per il settore nel Sud Italia”.

Archiviata l’edizione 2026, l’organizzazione guarda già alla prossima sfida: la 39esima edizione, con l’obiettivo di continuare a valorizzare design, imprese e territorio.