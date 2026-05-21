Parco della Rinascita, sopralluogo del sindaco Leccese: lavori al 90% e oltre 420 alberi già piantati

BARI - Il sindaco di Bari Vito Leccese ha effettuato questa mattina un sopralluogo al cantiere del Parco della Rinascita, accompagnato dagli assessori alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi e all’Ambiente Elda Perlino, insieme ai rappresentanti del Comitato cittadino ex Fibronit Bari.

L’intervento, dal valore complessivo di 16.089.500 euro, è finanziato per 12.569.500 euro attraverso il PNRR e per 3.500.000 euro dalla Regione Puglia, nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana e riduzione del degrado sociale.

Il parco sorgerà su un’area di oltre 14 ettari e sarà articolato su tre accessi principali, con una dotazione complessiva di circa 90.000 metri quadrati di aree verdi e 17.000 metri quadrati di percorsi e camminamenti. Il progetto rappresenta uno dei principali interventi di riqualificazione urbana della città.

Elemento centrale dell’opera sarà l’anfiteatro dedicato a Maria Maugeri, inserito in un sistema più ampio di spazi verdi, piazze, aree gioco, percorsi accessibili e infrastrutture per attività sportive e culturali.

Sul fronte del verde pubblico, risultano già messi a dimora 420 alberi su 451 previsti nella prima fase. Proseguono inoltre le operazioni di piantumazione delle essenze arboree e arbustive, insieme alla realizzazione del giardino delle piante aromatiche mediterranee e alla formazione del grande prato naturale.

Il cantiere è in fase avanzata: circa il 90% delle opere civili risulta completato. Le lavorazioni residue riguardano principalmente l’anfiteatro e la piazza dell’acqua, oltre agli impianti di irrigazione. Il cronoprogramma ha subito alcune rimodulazioni a causa delle condizioni meteo, che hanno però favorito l’attecchimento delle nuove alberature.

“Il Parco della Rinascita sta prendendo forma e rappresenta un grande intervento di rigenerazione urbana che restituirà alla città un’area strategica tra Japigia, Madonnella e San Pasquale”, ha dichiarato il sindaco Leccese, evidenziando il progressivo avanzamento dei lavori.

Secondo il presidente del Comitato cittadino ex Fibronit Bari, Nicola Brescia, il progetto sta procedendo positivamente e rappresenta un risultato atteso dalla comunità dopo un lungo percorso di trasformazione dell’area.

Il parco, a pieno regime, ospiterà oltre 140.000 tra alberi e arbusti e avrà anche una funzione ambientale rilevante, con una capacità di assorbimento stimata in circa 700 tonnellate di CO₂ all’anno. Le aree verdi contribuiranno inoltre alla gestione delle acque piovane, riducendo il deflusso e migliorando la resilienza idraulica dell’area.

Tra le dotazioni previste figurano aree giochi, spazi sportivi, piazze tematiche, area fitness, skate park, bocciodromo, chiosco, area cani e servizi igienici, oltre a impianti di illuminazione, videosorveglianza e rete wi-fi.