“Regina di Puglia” 2026: a Noicàttaro tre giorni dedicati all’uva da tavola e al territorio

NOICATTARO - Dal 23 al 25 luglio Noicàttaro ospiterà la quarta edizione di “Regina di Puglia”, manifestazione dedicata alla valorizzazione dell’uva da tavola pugliese e del territorio, promossa dal Comune di Noicàttaro, capofila della rete “Le Terre dell’Uva”, e organizzata in collaborazione con Omnibus Comunicazione.

L’evento si conferma un appuntamento che unisce promozione agricola, turismo enogastronomico e internazionalizzazione, con la partecipazione attesa di buyer e giornalisti italiani e stranieri.

Il programma si aprirà giovedì 23 luglio con visite nelle aziende agricole e nei campi di produzione, seguite da una serata aperta alla cittadinanza con degustazioni e chioschi allestiti nelle strade del centro abitato.

Venerdì 24 luglio sarà dedicato agli incontri business tra produttori pugliesi e operatori della distribuzione nazionale ed estera. In serata è prevista la tradizionale cena nel vigneto, accompagnata da momenti di spettacolo sotto le luci del tramonto.

Sabato 25 luglio il programma entrerà nella sua fase conclusiva con un convegno pubblico in piazza dedicato al valore del territorio e ai temi della sostenibilità, seguito da un concerto live a chiusura della manifestazione.

L’edizione 2026 rafforza la vocazione internazionale dell’evento, con una presenza di delegazioni soprattutto europee, in particolare dal Nord Europa e dai Paesi Bassi, che partecipano per la prima volta all’iniziativa. La scelta è legata anche alle attuali dinamiche dei trasporti e del contesto internazionale, che influenzano la mobilità extraeuropea.

L’iniziativa è promossa dal sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato, con il coinvolgimento degli assessori all’Agricoltura Vito Fraschini e al Marketing territoriale, Cultura e Sport Anna Maria De Marzo. Il progetto vede inoltre la collaborazione dell’APEO e l’apertura al Consorzio di Tutela dell’Uva da Tavola di Puglia IGP.

Negli anni precedenti “Regina di Puglia” ha ottenuto il sostegno della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari, oltre che di operatori privati. Il panel dei partner sarà completato nelle prossime settimane e presentato ufficialmente insieme al programma definitivo del convegno conclusivo.