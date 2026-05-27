Roland Garros, Arnaldi e Cobolli al secondo turno: fuori Medvedev, avanti Tsitsipas
FRANCESCO LOIACONO - Buona partenza per gli italiani al primo turno del Roland Garros. Matteo Arnaldi supera l’olandese Tallon Griekspoor in quattro set con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 e conquista la qualificazione al secondo turno. Avanza anche Flavio Cobolli, vincitore nel derby azzurro contro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3.
Tra gli altri risultati di giornata, il cileno Alejandro Tabilo elimina il polacco Kamil Majchrzak in tre set (6-1, 6-3, 6-4), mentre lo statunitense Zachary Svajda rimonta l’australiano Alexei Popyrin imponendosi 3-6, 6-3, 7-6, 7-5.
Il francese Moise Kouamè supera nettamente il croato Marin Cilic con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-1. Clamorosa eliminazione invece per il russo Daniil Medvedev, sconfitto al quinto set dall’australiano Adam Walton: 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 il risultato finale.
Avanza anche Stefanos Tsitsipas: il greco beneficia del ritiro del francese Alexandre Muller per un problema muscolare nel secondo set, dopo aver conquistato il primo per 6-2 ed essere avanti 3-0 nel secondo.
Successi anche per lo statunitense Learner Tien, che batte il cileno Cristian Garin 6-0, 2-6, 6-0, 6-2, e per l’argentino Facundo Diaz Acosta, vittorioso 6-1, 6-4, 6-3 sul cinese Zhizhen Zhang.