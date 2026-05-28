Roland Garros: Cinà eliminato da De Jong, avanzano Rublev, Khachanov e Borges
FRANCESCO LOIACONO - Secondo turno ricco di risultati al Roland Garros, con diversi match decisi in tre o quattro set sia nel tabellone maschile sia in quello femminile.
In campo maschile, Federico Cinà viene eliminato dall’olandese Jesper De Jong con il punteggio di 6-3 6-1 6-3. Successo in quattro set per l’argentino Thiago Agustín Tirante, che supera lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina 4-6 7-6 6-1 6-3.
Avanzano anche i russi Karen Khachanov, vittorioso su Marco Trungelliti 7-6 5-7 6-1 7-6, e Andrej Rublev, che ha la meglio su Camilo Ugo Carabelli 6-1 1-6 6-3 7-6. Qualificazione anche per il portoghese Nuno Borges, che batte Miomir Kecmanovic 3-6 6-2 6-1 6-2.
Nel tabellone femminile, la polacca Magda Linette elimina Jelena Ostapenko 6-2 2-6 6-2. Successi netti per la svizzera Viktorija Golubic contro Alycia Parks 6-2 6-2 e per l’ucraina Elina Svitolina su Kaitlin Quevedo 6-0 6-4. Avanza anche la ceca Marie Bouzkova, che supera Francesca Jones 6-0 7-6. Colpo dell’ucraina Julija Starodubceva, che elimina la kazaka Elena Rybakina al termine di una battaglia chiusa 3-6 6-1 7-6.