Roland Garros, Pellegrino e Cinà volano nel tabellone principale

- Andrea Pellegrino e Federico Cinà conquistano il pass per il tabellone principale del Roland Garros superando il terzo turno delle qualificazioni.

Pellegrino si è aggiudicato il derby italiano contro Marco Cecchinato con il punteggio di 7-6 6-2, centrando così l’accesso al main draw del torneo parigino. Grande rimonta anche per Federico Cinà, che ha battuto il canadese Alexis Galarneau per 5-7 6-2 7-5 dopo una sfida combattuta.

Negli altri incontri del tabellone maschile, il portoghese Jaime Faria ha superato l’austriaco Lukas Neumayer con il punteggio di 6-3 7-6, mentre il boliviano Juan Carlos Angelo Prado ha avuto la meglio sul cinese Coleman Wong per 6-4 3-6 6-3.

Successo anche per il francese Thomas Faurel, vittorioso 6-2 6-3 contro il ceco Dalibor Svrcina, e per il britannico Toby Samuel, che ha rimontato il canadese Gonzalo Bueno imponendosi 5-7 6-1 6-3.

L’americano Michael Zheng ha sconfitto l’olandese Jesper De Jong per 7-5 6-3, mentre l’argentino Facundo Diaz Acosta ha battuto il danese August Holmgren con il punteggio di 6-7 6-4 6-2.

Nel tabellone femminile, l’americana Ashlyn Krueger ha conquistato il pass per il main draw superando la connazionale Mary Stoiana per 5-7 6-3 6-1.

Vittorie anche per la russa Alina Korneeva, che ha regolato l’argentina Julia Riera 6-3 6-2, e per la connazionale Elena Pridankina, che ha superato la giapponese Himeno Sakatsume con un netto 6-2 6-1.

La cinese Guo Hanyu ha battuto la belga Sofia Costoulas 6-3 6-4, mentre l’egiziana Mayar Sherif ha dominato la belga Greet Minnen con il punteggio di 6-3 6-0. Successo infine per la polacca Maja Chwalinska, che ha superato l’olandese Suzan Lamens per 7-6 7-5.