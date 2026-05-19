Roland Garros, qualificazioni: avanzano Cecchinato, Pellegrino e Travaglia

– Si è aperto il primo turno delle qualificazioni maschili del torneo del Roland Garros con diversi risultati significativi e tre vittorie italiane.

Avanzano al secondo turno Marco Cecchinato, Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia.

Cecchinato ha superato l’olandese Max Houkes con il punteggio di 7-6, 6-2, mentre Pellegrino ha battuto l’americano Nicolas Moreno De Alboran per 6-2, 7-5. Travaglia ha avuto la meglio sull’argentino Juan Pablo Ficovich con il punteggio di 6-3, 6-7, 7-5.

Tra gli altri risultati, Lloyd Harris ha battuto Hugo Grenier 6-3, 6-2, David Goffin ha superato Chun Hsin Tseng 6-3, 6-1, Michael Zheng ha vinto contro Antoine Ghibaudo 6-4, 6-2 e Daniel Jade ha eliminato Daniel Evans 6-4, 6-4. Daniil Glinka ha avuto la meglio su Robin Bertrand 6-2, 6-4, Thomas Faurel ha superato Genaro Alberto Olivieri 7-6, 6-3 e Juan Carlos Prado Ángelo ha battuto Mackenzie McDonald 6-4, 7-6.

Il torneo di qualificazione prosegue con il secondo turno, in attesa dell’avvio del tabellone principale dello Slam parigino.