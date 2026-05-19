Lecce, Stulic protagonista stagionale: 4 gol in Serie A. Possibile impiego nell’ultima contro il Genoa

– L’attaccante serbo Nikola Štulić ha realizzato finora 4 gol in questo campionato di Serie A, contribuendo al percorso stagionale della squadra salentina.

Le reti sono arrivate contro Pisa, Parma, Cremonese e Sassuolo, tutte distribuite tra gare casalinghe allo stadio “Via del Mare” e una in trasferta al Mapei Stadium. In totale, l’attaccante ha collezionato 33 presenze nella competizione.

Il percorso del giocatore

Nel corso della sua carriera, Štulić ha militato in diversi club tra cui Charleroi e Radnički Niš, oltre a numerose esperienze nel settore giovanile del Partizan Belgrado, dove ha completato la propria formazione calcistica.

Il giocatore ha inoltre collezionato presenze con le selezioni giovanili della Serbia Under 21 e della nazionale maggiore.

Verso Lecce-Genoa

Per l’ultima giornata di campionato, in programma domenica 24 maggio allo stadio Stadio Via del Mare contro il Genoa, non è escluso che Štulić possa partire dalla panchina ed essere impiegato a gara in corso.

Il match sarà decisivo per il Lecce, impegnato nella lotta per la salvezza in questo finale di stagione di Serie A.