Scossa di terremoto sulla costa garganica, magnitudo 2.7 nella notte
ROMA - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata nella notte lungo la costa del Gargano, secondo la rilevazione della sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
L’evento sismico è stato localizzato a una profondità di circa 8 chilometri. I comuni più vicini all’epicentro risultano San Nicandro Garganico a circa 11 chilometri, Lesina a circa 16 chilometri, Apricena e Poggio Imperiale entrambi a circa 18 chilometri.
La scossa è stata avvertita da una parte della popolazione, ma non sono stati registrati danni a persone o cose.