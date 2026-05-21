Torna il Mosaico di San Severo, dieci anni tra cultura, arte e musica





SAN SEVERO(FG) - Nella giornata di oggi torna il MOSAICO DI SAN SEVERO – Dieci anni con il Paesaggio, evento promosso dal Comune di San Severo tra cultura, arte e musica.

Un intreccio virtuoso di arte, musica, alta formazione e tutela del territorio. Torna l'atteso appuntamento con il Mosaico di San Severo, l'iniziativa coordinata dal Dirigente dell'Area Urbanistica del Comune, l'architetto Fabio Mucilli, che trasformerà la giornata di oggi, giovedì 21 maggio in un vero e proprio laboratorio dedicato alla bellezza e alla custodia dei nostri luoghi.

Un programma ricchissimo che si snoderà dal mattino alla sera nei luoghi simbolo della cultura cittadina.

Il mattino: la Cattedra del Paesaggio entra a scuola. Il sipario si alza alle ore 10:00 presso la sede del Liceo in via Adda, dove la Cattedra del Paesaggio incontrerà gli studenti del Liceo "Pestalozzi". A fare gli onori di casa sarà la dirigente scolastica Filomena Mezzanotte. L'incontro vedrà gli interventi di Enrico Fraccacreta, Paolo Lagazzi e Antonio Leone. L’obiettivo della Cattedra, fulcro della visione del dirigente Mucilli, è trasmettere ai ragazzi una forte consapevolezza identitaria. La conoscenza del territorio non viene vissuta come un semplice esercizio accademico, ma come uno strumento fondamentale per formare i cittadini di domani, dotandoli di spessore culturale e forza di discernimento.

Nel pomeriggio la manifestazione si sposta nella splendida cornice della Galleria Nino Casiglio di Palazzo Celestini.

Ore 16:00 – Il Convegno: Al via l'incontro dal titolo "Esperienze di utilità delle compensazioni ambientali". Il dibattito, introdotto dallo stesso Fabio Mucilli, vedrà i contributi tecnici e scientifici di Tiziano Bibbò e Antonio Ciavarella, con gli interventi di Riccardo Esposito e Antonio Leone. Un tavolo di confronto fondamentale per capire come coniugare sviluppo, urbanistica e rispetto della natura.

Ore 19:00 – L'Arte: Spazio alla creatività con l'inaugurazione della mostra "Oltre la terra, trans Humus", che vedrà protagoniste le artiste Federica Stagni e Chiara Marchionni, un percorso visivo che esplora il legame profondo tra uomo, terra e trasformazione.

Il culmine della giornata si raggiungerà a partire dalle ore 20:00 con la cerimonia del Premio del Paesaggio, nato per sensibilizzare i giovani e stimolare comportamenti consapevoli, valorizzando le risorse umane che influenzano positivamente il territorio. La serata si aprirà con l'incontro "Per una Giovane Italia", condotto dall’attore Franco Gravino. Ospite d'eccezione sarà il celebre poeta e scrittore Davide Rondoni, una delle firme più autorevoli e tradotte della letteratura italiana contemporanea. Intellettuale da sempre impegnato a esplorare il dialogo profondo tra la poesia e i luoghi dell'uomo, Rondoni porterà a San Severo una riflessione preziosa su come la bellezza e la tutela del territorio siano innanzitutto un fatto culturale e spirituale. Accanto a lui, la giovanissima e talentuosa scrittrice Sara Ciafardoni, per un dialogo generazionale di altissimo livello. A seguire, la consegna ufficiale dei premi e il gran finale in musica, in collaborazione con il prestigioso sodalizio degli Amici della Musica guidato dalla Presidente Gabriella Orlando. La colonna sonora della serata sarà affidata al concerto "Atmosfere sul Paesaggio", a cura del trio acustico strumentale Ritchie & Django (composto dai musicisti Nunzio Ferro, Riccardo Attimonelli e Alessio Trotta), che tradurrà in note le suggestioni e la bellezza del territorio.