Torre Canne, 41enne ucciso in una villetta: oltre 200 colpi di cacciavite. Arrestato un uomo

– Un omicidio particolarmente violento ha sconvolto la notte tra il 17 e il 18 aprile in una villetta della località marina di Torre Canne, nel Brindisino. La vittima è Eros Rossi, 41 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo sarebbe stato aggredito con oltre 200 colpi inferti con un cacciavite a stella, principalmente al volto. Un colpo alla carotide si sarebbe rivelato fatale.

Per l’omicidio è stato arrestato Teodoro Cavaliere, che ha confessato il delitto sostenendo però di aver agito per legittima difesa. Una versione che, al momento, appare in contrasto con i primi risultati dell’autopsia.

L’esame autoptico, disposto dalla pm Sofia Putignani della Procura di Brindisi ed eseguito dal medico legale Biagio Solarino nella sala autoptica del cimitero di Ostuni, ha evidenziato la dinamica particolarmente violenta dell’aggressione.

Le indagini sono affidate ai carabinieri e proseguono per chiarire il movente e la sequenza precisa dei fatti.

Secondo quanto emerso, la vittima e l’indagato si conoscevano e avrebbero trascorso insieme la serata, durante la quale Rossi stava festeggiando il ritorno alla libertà dopo un periodo di detenzione domiciliare.