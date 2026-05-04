Lucera, “Chiese Aperte 2026”: visita ai luoghi francescani tra storia e spiritualità

– Domenica 10 maggio l’Archeoclub d’Italia APS, sede di Lucera “Minerva”, promuove una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio storico, artistico e religioso legato alla tradizione francescana.

L’iniziativa rientra nella XXXII edizione della manifestazione nazionale “Chiese Aperte”, che ogni anno coinvolge numerose sedi dell’Archeoclub con l’obiettivo di rendere accessibili al pubblico luoghi di culto e siti religiosi spesso poco conosciuti.

L’edizione 2026 assume un valore particolare perché inserita nel contesto delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, nel Giubileo Francescano indetto da Papa Leone XIV, e nel 40° anniversario della canonizzazione di San Francesco Antonio Fasani, figura centrale della spiritualità lucerina.

Il programma prevede il raduno presso la casa natale del Santo, in via Torretta, con visite guidate anche alla Basilica di San Francesco. Nei due siti saranno presenti i soci dell’Archeoclub per illustrare storia e caratteristiche dei luoghi.

Le visite si svolgeranno in due turni, alle ore 10:00 e alle 11:30, con partecipazione gratuita e senza necessità di prenotazione.

L’iniziativa si propone come occasione di valorizzazione del patrimonio identitario locale e di riscoperta delle radici culturali e religiose della comunità, attraverso la figura di San Francesco Antonio Fasani, predicatore e frate francescano, ancora oggi profondamente legato alla storia di Lucera.