All'ITET 'G. Calò' di Francavilla Fontana il giornalista e scrittore Filippo Boni il nuovo ospite per le celebrazioni degli 80 anni della Costituzione Italiana (1946-2026)



Terrà una lezione di storia contemporanea tra seconda guerra mondiale e anni di piombo





FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Una interessante panoramica sulla storia italiana e sui più importanti fatti attorno ai quali sono ruotati l’avvento e la preparazione della Costituzione Italiana sarà al centro del terzo e penultimo appuntamento in programma a Francavilla Fontana, dedicato agli 80 anni della Carta costituzionale.





L’incontro si terrà venerdì 8 maggio 2026, alle ore 11:00, presso l’ITET Giovanni Calò e vedrà protagonista lo scrittore e giornalista Filippo Boni, chiamato a guidare gli studenti in una lezione di storia contemporanea capace di collegare eventi, memoria e valori costituzionali.





Autore di opere come "Gli eroi di via Fani" e "Muoio per te", Boni ha dedicato la propria attività di ricerca e narrazione a snodi fondamentali della storia italiana: dal drammatico agguato di via Fani e al sacrificio degli uomini della scorta di Aldo Moro, fino alle tragedie legate alla Seconda guerra mondiale e alle violenze nazifasciste. Un lavoro che restituisce profondità e consapevolezza storica, offrendo strumenti utili per comprendere il contesto in cui è maturata la nascita della Repubblica e della Costituzione.





La sua presenza rappresenta un’importante occasione formativa: il rigore giornalistico e la capacità divulgativa consentono di rendere accessibili temi complessi, stimolando nei giovani una riflessione attiva sul rapporto tra passato e presente e sul valore concreto dei principi costituzionali.





L’iniziativa, promossa dal Dirigente scolastico, dagli studenti, docenti ed esperti del progetto “Web Radio”, ormai realtà concreta e dinamica, in collaborazione con Taberna Libraria, si inserisce in un percorso più ampio che ha visto la scuola protagonista di momenti di confronto culturale e civile.





L’incontro sarà aperto dai saluti del Dirigente Scolastico Roberto Cennoma e rappresenta il momento conclusivo di un ciclo di appuntamenti che ha accompagnato la comunità scolastica in un viaggio dentro i valori della Costituzione Italiana, intesa non solo come riferimento normativo, ma come fondamento vivo della convivenza democratica.





L’incontro è ad ingresso libero e gratuito. Per informazioni è possibile contattare il numero 0831852147.





Ultimo appuntamento giovedì 28 maggio 2026, ore 18:30 dal titolo Senza distinzione di sesso, ospite Valentina Perrone.