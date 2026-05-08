Torre a Mare, polemica sullo scontrino: 1 euro in più per il basilico sulla Margherita fa discutere

Tornano le discussioni sui prezzi nei locali del Barese in vista dell’estate. Questa volta al centro delle polemiche c’è una pizzeria di Torre a Mare, quartiere di Bari, dove un cliente ha contestato un sovrapprezzo di 1 euro per l’aggiunta di basilico su una pizza Margherita.

La vicenda è emersa dopo la pubblicazione sui social della foto dello scontrino, che ha rapidamente alimentato il dibattito online. Dal menù la Margherita risulta avere un prezzo base di 7 euro, ma sul conto finale è stato addebitato un euro aggiuntivo proprio per l’extra basilico.

La scelta ha suscitato numerose reazioni critiche. Diversi utenti hanno sottolineato come il basilico sia uno degli ingredienti tradizionali della pizza Margherita, giudicando quindi il supplemento ingiustificato. Tra i commenti più diffusi anche osservazioni ironiche e polemiche sul costo degli extra nei locali.

Non è la prima segnalazione legata allo stesso esercizio commerciale: secondo alcuni utenti, episodi simili si sarebbero verificati anche in passato, con piccoli supplementi applicati ad altri ingredienti come i capperi sulla pizza Napoli.

Il caso si inserisce nel più ampio dibattito sui prezzi della ristorazione e sulla trasparenza degli scontrini, tema che periodicamente torna al centro dell’attenzione soprattutto nei mesi estivi.