Turi, confronto su capitalismo e ambiente: esperti e giovani a dibattito sulla crescita sostenibile

TURI - Giovedì 21 maggio, alle ore 18.30, l’Auditorium Comunale di Turi ospiterà l’incontro pubblico dal titolo “Capitalismo, crescita, ambiente – Mercati liberi o decrescita felice?”, promosso da Students For Liberty in collaborazione con il gruppo giovanile Impact e con il patrocinio del Comune di Turi.

L’appuntamento metterà al centro il rapporto tra sviluppo economico, sostenibilità ambientale e libertà di mercato, temi sempre più centrali nel dibattito contemporaneo sulle politiche di crescita e sulla transizione ecologica.

Tra i relatori interverrà Matteo Hallissey, che porterà il punto di vista di un’area politica favorevole a innovazione, apertura dei mercati e riforme strutturali come strumenti per una crescita sostenibile. Il suo contributo sarà focalizzato sul tema della competitività e sulle politiche necessarie per accompagnare la transizione verde senza rinunciare allo sviluppo economico.

Previsto anche l’intervento di Mario Tateo, che approfondirà il ruolo delle nuove generazioni e dei movimenti giovanili nella promozione della libertà individuale, dell’imprenditorialità e della responsabilità sociale, con uno sguardo particolare al rapporto tra innovazione e sostenibilità.

Al confronto parteciperà inoltre Patty L'Abbate, docente di Economia Ecologica e Management ed esperta di economia circolare e Life Cycle Thinking. Il suo intervento sarà dedicato alla necessità di ripensare i modelli produttivi e di consumo alla luce delle sfide climatiche, con attenzione agli aspetti ambientali, sociali ed economici della sostenibilità.

“Il dibattito sul rapporto tra crescita economica e tutela dell’ambiente deve essere chiaro, in quanto sono due facce della stessa medaglia – ha dichiarato L’Abbate –. La transizione ecologica richiede competenza e correttezza, una coscienza biosferica come ci racconta Jeremy Rifkin. Non si tratta di frenare lo sviluppo, bensì di virare verso un modello economico circolare, più equo, resiliente e attento alle leggi della natura e della termodinamica”.

I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Turi, Giuseppe De Tomaso, che evidenzierà il valore del confronto pubblico e della partecipazione di cittadini, studenti e istituzioni sui temi del futuro ambientale ed economico.



