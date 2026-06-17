Atletica pugliese, weekend da applausi: Giovani Atleti Bari protagonista alle Finali B dei societari

BARI - Bilancio positivo per l’atletica pugliese nell’ultimo fine settimana, con risultati di rilievo nelle competizioni regionali e nazionali. Grande protagonista l’Asd Giovani Atleti Bari, capace di conquistare il primo posto nella classifica maschile e il terzo in quella femminile alle Finali B sud dei Campionati di società assoluti.

Le gare si sono svolte a Cosenza, dove la formazione barese ha offerto una prestazione di grande livello, centrando cinque vittorie individuali e di squadra. Doppio successo per Getnet Wale Bayabl, primo nei 3000 siepi e nei 5000 metri, mentre hanno conquistato il gradino più alto del podio anche la staffetta 4x100 composta da Paladini, De Maggio, Masnada e Antonaci, Francesco Trabacca nel getto del peso e Matteo Masnada nei 100 metri.

Il risultato complessivo è stato completato da due secondi posti e quattro terzi piazzamenti. Sesta posizione invece per l’Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi.

Ottime prestazioni anche nel settore femminile per Giovani Atleti Bari. Zhuoma Baima ha dominato i 5000 metri di marcia con il tempo di 21’33”33, mentre sono arrivate vittorie individuali per Jacqueline Akakpovi nei 400 metri, Federica Palazzo nel salto in lungo e Claudia Lippo nel lancio del giavellotto. Di rilievo anche il crono della staffetta 4x100 femminile, chiusa in 47”99 da Speciale, Akakpovi, Gambacorta e Mariano.

L’Us Foggia ha chiuso al nono posto, conquistando due successi individuali grazie a Letizia Bruno nei 100 metri e Martina Lukaszek nel lancio del disco.

Prove multiple, assegnati a Molfetta i titoli regionali Ragazzi

A Molfetta si è svolta la fase regionale del Trofeo Coni, con l’assegnazione dei titoli regionali individuali e di società nella categoria Ragazzi per le prove multiple.

La classifica a squadre maschile è stata vinta da Allenamenti, mentre quella femminile dal Cus Bari.

Acaya protagonista con la “Corri sotto le stelle”

Ad Acaya è andata in scena la nona edizione della “Corri sotto le stelle”, gara nazionale organizzata dal Gpdm Lecce.

Sul percorso di cinque chilometri hanno festeggiato il successo Nfamara Njie dell’Atletica Casone Noceto e Fabrizio Pastore dell’Apuliathletica.

Trail e strada: vittorie da San Marco in Lamis a Capurso

Domenica ricca di appuntamenti anche sulle lunghe distanze.

La 19ª “CorriFrancavilla”, settima prova del circuito provinciale “Sulle vie di Brento”, ha visto il successo di Antonio Redi (Dynamyk Fitness) e Giuseppina Magrì (Olimpia Grottaglie) sul tracciato di otto chilometri.

A San Marco in Lamis si è disputata la seconda edizione del “Trail di Monte Calvo”, valido come Campionato provinciale individuale Trail Master. A vincere sono stati Paolo Vergura (Manfredonia Corre) e Nunzia Faggianelli (Polisportiva Eppe Merla).

Spazio anche alle gare su strada: alla “Capurso in corsa”, organizzata dalla Bio Ambra Newage Capurso, successi per Jean De Dieu Butoyi (Bitonto Runners) e Asia Biagini (Ecosport 2000 Monte).

A Castellaneta, nella quinta “Corsa del Mito” promossa dall’Asd Club Runner 87, hanno tagliato per primi il traguardo Giovanni Rizzi (Atletica Pro Canosa) e Filomena Casaluce (Nuova Atletica Bitonto).

Il calendario dell’atletica pugliese prosegue giovedì a Surbo con la 23ª edizione della “GiorgiLorio Run”, organizzata dall’Atletica Surbo: partenza alle ore 20 e percorso di sette chilometri.