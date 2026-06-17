La comunità georgiana ringrazia Bari per la Festa dell’Indipendenza

BARI - Nelle scorse ore il Console Generale della Georgia a Bari, Irakli Koiava, ha inviato una comunicazione ufficiale al sindaco della città Vito Leccese, per esprimere il proprio ringraziamento in merito al gesto di attenzione e vicinanza compiuto dall’amministrazione comunale con l’esposizione della bandiera georgiana sulla facciata di Palazzo di Città, in occasione della giornata del 28 maggio dedicata alla liberazione della Georgia.La ricorrenza è stata celebrata dalla diaspora georgiana con lo spettacolo “Siamo Georgiani”, andato in scena all’AncheCinema di Bari. Il concerto, sostenuto finanziariamente dal Consolato Generale della Georgia nell’ambito della settimana dedicata alla Festa dell’Indipendenza, è stato organizzato dallo studio di danze e canti popolari “Fesvebi”, attivo presso l’Associazione di cultura e arte “Gurulebi”. All’evento hanno partecipato circa 500 persone, tra rappresentanti della comunità georgiana di Puglia, Calabria e Basilicata e numerosi ospiti italiani.“La Festa dell’Indipendenza della Georgia è una data di particolare significato per ogni georgiano - ha dichiarato il Console Koiava -. È un giorno che ci ricorda l’aspirazione del nostro Paese alla libertà, l’importanza della salvaguardia dell’identità nazionale e la responsabilità che ciascuno di noi ha nei confronti della propria patria, ovunque viva. In questo spirito si è svolto a Bari il concerto dedicato alla nostra Festa dell’Indipendenza, che ha messo in luce la bellezza della cultura georgiana e il forte legame emotivo che unisce alla Georgia i nostri connazionali all’estero”.Nel suo ringraziamento al sindaco, il Console ha sottolineato l’importanza del rapporto con la città di Bari, evidenziando quanto per il Consolato sia fondamentale che i georgiani residenti nel capoluogo pugliese si sentano una comunità rispettata, accolta e apprezzata. Ha osservato che iniziative culturali come quella recentemente svoltasi contribuiscono a rafforzare l’identità georgiana all’estero e ad approfondire l’amicizia, la comprensione reciproca e la vicinanza culturale tra la Georgia e l’Italia. Ha inoltre espresso la convinzione che la diaspora georgiana di Bari continuerà a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo delle relazioni tra i due popoli.