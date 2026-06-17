IRCCS “Saverio de Bellis”, Michelangelo Armenise si insedia come nuovo direttore generale

– “Massima attenzione ai pazienti, spirito di servizio e senso di responsabilità”. Sono le prime parole del dottor, che oggi si è ufficialmente insediato nell’incarico di direttore generale dell’IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte.

Con il passaggio di consegne avvenuto nel pomeriggio si apre una nuova fase per l’Istituto dopo il periodo di commissariamento guidato dall’avvocato Luigi Fruscio, al quale Armenise ha rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto.

Il nuovo direttore generale porta con sé una lunga esperienza nel management sanitario. Armenise è in possesso di numerosi master universitari in ambito di gestione sanitaria e controllo di gestione e ha maturato una significativa esperienza nella direzione di strutture complesse di aziende sanitarie e socio-sanitarie, oltre che di enti del Servizio sanitario regionale.

Dal 22 giugno 2022 ha ricoperto l’incarico di direttore amministrativo e delegato alle funzioni di direttore generale della ASL Foggia. In precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali in multinazionali operanti nei settori del controllo di gestione, del marketing strategico e della gestione delle risorse finanziarie. È inoltre autore di pubblicazioni specialistiche, docente e direttore scientifico di master universitari e corsi di alta formazione manageriale.

“Accolgo questa nuova importante sfida umana e professionale con spirito di servizio e profondo senso di responsabilità – ha dichiarato Armenise incontrando il personale dell’Ente –. Il mio impegno sarà rivolto ogni giorno a garantire la massima attenzione verso chi soffre e verso tutti coloro che si affidano alle cure del nostro Istituto”.

“Lavoreremo insieme – ha aggiunto il nuovo direttore generale – per valorizzare le eccellenze dell’IRCCS ‘Saverio de Bellis’, rafforzandone la vocazione assistenziale, scientifica e di ricerca, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più qualificati ai cittadini”.

Con l’insediamento di Armenise prende dunque il via una nuova fase per l’Istituto di Castellana Grotte, con l’obiettivo di consolidare il ruolo del De Bellis nel panorama sanitario regionale e nazionale attraverso il potenziamento dell’assistenza, della ricerca scientifica e dell’innovazione.