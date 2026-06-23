Bari, schianto nella notte su viale Europa: muore 19enne in sella allo scooter

BARI – Tragedia nella notte a Bari, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno all’1.30 su viale Europa, nei pressi di via Bruno Buozzi.

La giovane vittima viaggiava a bordo di una Honda SH quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato lo scontro con un’automobile. L’impatto si è rivelato fatale: nonostante il rapido intervento degli operatori del 118, arrivati sul posto per prestare i primi soccorsi, per il 19enne non è stato possibile fare nulla.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i familiari del ragazzo che, dopo aver appreso la notizia della morte, hanno reagito con disperazione colpendo la fiancata dell’ambulanza intervenuta per i soccorsi. Il mezzo ha riportato alcuni danni.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Bari, impegnati a ricostruire la sequenza dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità. Sia l’automobile coinvolta nello schianto sia il motociclo sono stati posti sotto sequestro.