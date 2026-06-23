DRIFFest 2026, a Giovinazzo e Sannicandro due serate tra letteratura e cinema

GIOVINAZZO – Prosegue la 17ª edizione del Del Racconto, il Film Festival con due appuntamenti dedicati alla letteratura e al cinema che porteranno in scena riflessioni sui cambiamenti sociali, i diritti e le relazioni umane.

Domani, mercoledì 24 giugno, nell’Anfiteatro del Piazzale Aeronautica Militare, a partire dalle 19.30, si terrà l’incontro intitolato “Del Racconto, la Violenza”. Ospite della serata sarà lo scrittore Alberto Ravasio, che presenterà il romanzo Il Grande mantenuto in dialogo con il giornalista Andrea C. Ravallese.

Il libro propone una narrazione tragicomica e paradossale di una società profondamente diseguale, dove le distanze economiche e sociali tornano a essere rigide e invalicabili, riportando il Paese a dinamiche che ricordano l’Ottocento.

A seguire sarà proiettato il film Gioia mia, opera prima della regista Margherita Spampinato, premiata con il David di Donatello come miglior regista esordiente. La pellicola racconta l’incontro tra il giovane Nico e la zia Gela, interpretata da Aurora Quattrocchi, premiata con il David di Donatello come miglior attrice protagonista, in un confronto tra modernità, tradizioni popolari e spiritualità.

La rassegna proseguirà giovedì 25 giugno nella corte del Castello Normanno Svevo, dove alle 19.30 sarà ospite la giornalista e scrittrice Valentina Petrini. In dialogo con il giornalista Livio Costarella presenterà il libro Il prezzo della libertà, un racconto che affronta il tema della malattia, della sofferenza e del diritto all’autodeterminazione attraverso le storie di due donne, Sibilla e Anna.

Successivamente sarà proiettato il film Per te di Alessandro Aronadio, interpretato da Edoardo Leo e Teresa Saponangelo. Il film si ispira alla vicenda reale di Mattia Piccoli, nominato Alfiere della Repubblica dal Sergio Mattarella per l’impegno e la dedizione con cui assiste il padre malato.

La manifestazione, diretta da Giancarlo Visitilli e organizzata dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, proseguirà fino al 24 luglio tra Bari, Giovinazzo, Rutigliano, Sannicandro di Bari e la casa circondariale di Trani.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni è possibile consultare I Bambini di Truffaut.