Bari, tragedia a Palese: 69enne muore investito in via Nazionale

BARI – Un’altra tragedia sulle strade di Bari. Nel quartiere Palese, un uomo di 69 anni è morto dopo essere stato investito da un veicolo in transito.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 19, in via Nazionale, nei pressi di via Maione. Secondo le prime ricostruzioni, il 69enne si trovava sulla carreggiata quando è stato travolto dal mezzo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure e trasferito l’uomo d’urgenza in ospedale. Le condizioni del pedone, però, sono apparse subito gravissime e il 69enne è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate nell’impatto.

Il veicolo coinvolto è stato sottoposto a sequestro. La dinamica dell’incidente e l’eventuale accertamento di responsabilità sono ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Bari, intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto.