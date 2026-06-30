Carbonara, ucciso in piazza a colpi di pistola: la vittima è Alessandro Signorile

BARI - È Alessandro Signorile, 38 anni, originario di Ceglie del Campo, l’uomo ucciso questa mattina in piazza a Carbonara, quartiere alla periferia di Bari.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in sella a una bicicletta quando un uomo, arrivato a bordo di una moto di grossa cilindrata, avrebbe esploso almeno tre colpi di pistola contro di lui. Signorile è stato raggiunto dai proiettili ed è caduto sull’asfalto, morendo sul colpo.

Dopo l’agguato, il killer si è allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio e identificare il responsabile.

Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi. Tra le piste seguite ci sarebbe anche quella dell’omicidio passionale. Secondo alcune testimonianze, infatti, le urla dei familiari presenti sul posto sarebbero state rivolte contro una donna che avrebbe avuto un legame con la vittima.

Signorile, secondo quanto riferito da conoscenti e amici, viene descritto come una persona lontana dagli ambienti criminali e conosciuta come un uomo tranquillo. Gli inquirenti stanno ora raccogliendo elementi utili per chiarire il movente e ricostruire gli ultimi momenti prima della sparatoria.