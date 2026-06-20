Disfida di Barletta, Spina (FdI): “La Regione garantisca il sostegno alla rievocazione storica, patrimonio di tutta la Puglia”
BARLETTA – “La Regione Puglia sostenga la rievocazione storica della Disfida di Barletta e garantisca le risorse necessarie per la realizzazione di un evento che rappresenta un patrimonio culturale e identitario dell’intero territorio regionale”.
È l’appello del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Dario Spina, che interviene dopo le dichiarazioni dell’assessore alla Cultura del Comune di Barletta Oronzo Cilli sulla necessità di assicurare il sostegno economico alla manifestazione.
“Condivido l’appello lanciato dall’assessore Cilli – afferma Spina – sulla necessità di garantire le risorse per la rievocazione storica della Disfida di Barletta. Sorprende che, a pochi mesi da un evento riconosciuto e apprezzato a livello nazionale, la Regione Puglia non abbia ancora assicurato il proprio sostegno, come avvenuto negli anni passati”.
Secondo il consigliere regionale, la manifestazione rappresenta “uno degli appuntamenti culturali più rappresentativi della Puglia”, capace di richiamare migliaia di visitatori e produrre ricadute positive sul turismo e sull’economia locale.
“È indispensabile – prosegue – che la Regione intervenga rapidamente per garantire lo svolgimento di una manifestazione che valorizza la storia e l’identità del nostro territorio”.
Spina richiama anche il tema delle risorse destinate ad altri grandi eventi regionali: “Non si comprende come, a fronte di oltre due milioni di euro destinati alla comunicazione istituzionale di un grande evento musicale, non sia stato ancora individuato un adeguato sostegno per una rievocazione storica che rappresenta un patrimonio riconosciuto ben oltre i confini regionali”.
Il consigliere precisa che non si tratta di una contrapposizione con altre iniziative: “Nessuna polemica nei confronti dell’evento in programma a Trani, che costituisce certamente un’opportunità di promozione del territorio, ma la stessa attenzione deve essere riservata anche alla Disfida”.
“Da parte nostra – conclude Spina – ci sarà il massimo impegno in Consiglio regionale affinché Barletta riceva la considerazione che merita. Lavoreremo per garantire pari attenzione e pari opportunità rispetto alle altre iniziative sostenute dalla Regione, individuando le risorse necessarie per assicurare il successo di un evento che appartiene non solo alla città di Barletta, ma all’intera Puglia”.
L’auspicio, aggiunge, è che la Giunta regionale “si attivi al più presto per consentire agli organizzatori di programmare con serenità un appuntamento che rappresenta un simbolo della storia e dell’identità culturale pugliese”.