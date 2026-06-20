Miss Italia Puglia 2026, a Corato arriva la reginetta Katia Buchicchio: il 28 giugno la selezione in piazza Cesare Battisti

Saràl’ospite d’onore della selezione di, in programma sabatoin

Per il quinto anno consecutivo la città ospiterà una delle tappe del concorso di bellezza più longevo e conosciuto, grazie all’organizzazione della esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la S.S.D. Wellness Evolution, che ha fortemente voluto riportare la manifestazione a Corato e che curerà anche l’anteprima del pre-serata.

A condurre l’appuntamento sarà Christian Binetti, volto noto al pubblico televisivo per la conduzione del programma Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud.

La serata sarà arricchita dalla musica di Valentina Del Quarto, con la sua voce, e dalle incursioni comiche del musicomico Antonello Vannucci, protagonista anche del programma televisivo Zelig.

Le concorrenti saranno accompagnate dalla professionalità di Framesi, multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale, che curerà l’hair style delle aspiranti reginette.

L’evento sarà inoltre sostenuto da numerose realtà del territorio: Corgom Retreading & Recycling, Arcolobello, Meditrans, Bella Srl, Metronotte, Genius, Pneuseco, Ausonia Vivaio, SerCorato e Guardie Ambientali d’Italia Corato.

Una serata all’insegna di bellezza, spettacolo e valorizzazione del territorio, che vedrà protagoniste le concorrenti in gara per conquistare l’accesso alle successive fasi regionali del concorso.