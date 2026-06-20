Triggiano in lutto per Monika Formica: l’ultimo saluto alla bimba di 4 anni morta nell’incidente. Grave la mamma, ricoverata in Rianimazione

Una comunità intera si è fermata oggi per l’ultimo saluto a, la bambina di 4 anni morta venerdì mattina a causa di un tragico incidente stradale.

Nel giorno dei funerali è stato proclamato il lutto cittadino. Tutta la città ha voluto rendere omaggio alla piccola e stringersi attorno alla famiglia, condividendone il dolore. Poco prima delle 18, la piccola bara bianca, sorretta da quattro persone, ha fatto ingresso nella chiesa di San Francesco, dove si è svolta la celebrazione funebre.

Ad aprire la cerimonia è stato il parroco don Nicola Summo, che ha affidato Monika alla misericordia di Dio con parole di profonda commozione:

“Affidiamo la piccola Monika alla misericordia di Dio. Signore concedi a noi che piangiamo la sua morte di credere che lei viva con te in paradiso”.

La partecipazione della cittadinanza è stata numerosa: famiglie, amici e residenti hanno voluto essere presenti per abbracciare simbolicamente i genitori della bambina e testimoniare la vicinanza di un’intera comunità colpita da una tragedia immensa.

Intanto restano gravissime le condizioni della madre di Monika, 38 anni, rimasta coinvolta nell’incidente e ricoverata nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari. La donna presenta un grave trauma cranico con emorragia cerebrale, una lesione vascolare e fratture multiple in diverse parti del corpo.

La 38enne è attualmente in coma e la prognosi resta riservata. I sanitari continuano a monitorare il suo quadro clinico, mentre a Triggiano cresce l’apprensione per le sue condizioni e il dolore per la perdita della piccola Monika.