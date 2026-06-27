Il Grand Tour del Gusto 2026 degli Ambasciatori del Gusto fa tappa a Conversano: cena a sei mani da Sapore Perfetto

La Puglia torna protagonista del viaggio gastronomico degli. Lunedìilfarà tappa a, negli spazi di, per una speciale cena a "sei mani" che vedrà protagonisti i fratelliinsieme allo chef, patron didi Martina Franca.

Un appuntamento che unisce arte bianca e cucina d'autore nel segno dell'identità gastronomica pugliese, con un percorso pensato per raccontare il territorio attraverso materie prime, tecniche contemporanee e tradizioni reinterpretate.

Il Grand Tour del Gusto, ideato e organizzato dall'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto con il sostegno del Club dei Partner, è un progetto itinerante che attraversa l'Italia portando in tavola il patrimonio gastronomico dei territori. Giunto alla terza edizione, il format mette in dialogo chef, pizzaioli e maestri dell'arte bianca in eventi a più mani ospitati nei locali degli associati.

Dopo la prima tappa pugliese ospitata da Evo Ristorante ad Alberobello, il viaggio approda dunque a Conversano, da Sapore Perfetto, realtà fondata nel 2007 dalla famiglia Boccuzzi e oggi riconosciuta anche come "Pizzeria Eccellente" dalla guida 50 Top Pizza.

Qui Nicola Boccuzzi, maestro pizzaiolo, ha costruito negli anni una ricerca costante sugli impasti e sui lievitati, mentre Domenico accompagna il progetto verso una ristorazione sempre più contemporanea, capace di dialogare con cucina e vino. Entrambi sono soci dell'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto.

Ospite della serata sarà Gianfranco Palmisano, che porterà la sua idea di cucina profondamente legata alla Puglia, ma aperta alla sperimentazione: una cucina capace di rileggere la tradizione attraverso tecniche moderne e cotture a bassa temperatura.

Il menu degustazione sarà un vero viaggio nei sapori pugliesi, con quattro portate che uniranno due cucine e un unico filo conduttore. Il percorso partirà da un omaggio ironico ai sapori dell'Italia degli anni Novanta, proseguirà con una reinterpretazione della Cosacca e accompagnerà gli ospiti fino a un finale dolce tra suggestioni orientali e tradizione.

«Ogni tappa del Grand Tour è un'occasione per metterci alla prova e per raccontare la Puglia attraverso le mani di chi la cucina ogni giorno – ha spiegato Domenico Boccuzzi –. Aprire le porte di Sapore Perfetto a un collega come Gianfranco significa condividere una stessa idea di territorio, fatta di rispetto per la materia prima e di voglia di sorprendere».

Una serata che vuole essere non solo un evento gastronomico, ma anche un racconto della cultura italiana della tavola: un incontro tra memoria e innovazione, tradizione e creatività, nel segno di una cucina riconosciuta come patrimonio culturale e identitario.