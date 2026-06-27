"Mercoledì con la Storia di Bari", al via la IV edizione con i segreti della chiesa del SS. Rosario in San Francesco da Paola

BARI - Riparte la rassegna, giunta alla, con un primo appuntamento dedicato alle recenti scoperte emerse dai restauri della chiesa del

L'incontro si terrà mercoledì 1 luglio 2026 alle ore 19.30 sulla terrazza della Biblioteca Metropolitana De Gemmis di Bari e sarà l'occasione per approfondire la storia di uno dei luoghi più significativi della città, a ridosso di piazza Garibaldi.

Il tema della serata prende spunto dalla celebre riflessione dello storico dell'arte Eugenio Battisti secondo cui ogni restauro rappresenta "un'avventura di conoscenza". Gli interventi condotti negli ultimi due anni nella chiesa del SS. Rosario in San Francesco da Paola hanno infatti permesso di riportare alla luce nuovi elementi, riscoprendo strutture, fonti e documenti rimasti nascosti nel tempo.

La chiesa racconta importanti passaggi della storia urbana e religiosa di Bari moderna. La presenza dei frati Minimi e, successivamente, dei domenicani ha contribuito alla trasformazione dell'edificio e dell'area circostante, diventata nel corso dei secoli un punto di collegamento tra la città dei vivi e il vicino cimitero di via Francesco Crispi. Un luogo segnato anche dal devastante incendio del 1846, le cui cause restano ancora oggi non completamente chiarite.

A raccontare il percorso storico e gli esiti dei restauri saranno la soprintendente Francesca Romana Paolillo e i funzionari della Soprintendenza Caterina Annese, Elena Dellù ed Enrica Dardes, in dialogo con Maurizio Triggiani.

Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali della dottoressa Francesca Bottalico della Città Metropolitana di Bari.

L'ingresso all'incontro è gratuito. Ogni appuntamento della rassegna sarà arricchito dalle incursioni fumettistiche di Ugo Liberatore e si concluderà con un aperitivo dedicato ai partecipanti.

La IV edizione dei "Mercoledì con la Storia di Bari" è sostenuta dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata.