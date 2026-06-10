Pozzi irrigui nel Barese, La Ghezza (M5S): “Attenzione massima alle criticità, in corso verifiche e interventi”

BARI – Massima attenzione sulla situazione dei pozzi irrigui gestiti da Arif Puglia in alcune aree della provincia di Bari. A intervenire è la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Maria La Ghezza, che segnala criticità legate a disservizi e rallentamenti nell’erogazione dell’acqua a uso agricolo.

Secondo quanto riferito, le problematiche riguarderebbero in particolare alcune zone del nord barese, dove si sarebbero verificati episodi di furti e danneggiamenti alle infrastrutture. Una situazione che starebbe creando difficoltà agli agricoltori in una fase delicata per le colture e per la produzione agricola locale.

La consigliera regionale ha dichiarato di essersi già confrontata con l’assessore competente e con gli uffici regionali, estendendo l’attenzione anche alle segnalazioni provenienti dal sud est barese. Dalle interlocuzioni sarebbe emerso che sono in corso sopralluoghi e verifiche tecniche per la ricognizione dei danni e per definire un quadro aggiornato della situazione.

L’obiettivo, secondo quanto riportato, è procedere rapidamente con gli interventi di ripristino in collaborazione con ARIF e con i gestori delle infrastrutture elettriche, così da garantire il ritorno alla piena funzionalità degli impianti.

La Ghezza ha sottolineato la necessità di assicurare continuità nell’approvvigionamento idrico a sostegno delle imprese agricole, evidenziando come il tema rappresenti una priorità per l’intero comparto produttivo regionale. Le prossime audizioni in Commissione Agricoltura saranno dedicate a fare il punto sugli interventi in corso e sullo stato delle infrastrutture.