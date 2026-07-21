ATP 250 di Kitzbühel, Federico Cinà eliminato al primo turno

Si ferma al primo turno il cammino di Federico Cinà nel torneo ATP 250 di Kitzbühel, in Austria, sulla terra battuta. Il tennista italiano è stato sconfitto dall'argentino Facundo Díaz Acosta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, al termine di una sfida combattuta. Díaz Acosta accede così al secondo turno del torneo.

Nelle altre gare del singolare, l'argentino Mariano Navone ha superato nettamente il francese Alexandre Muller, imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-0.

Il tedesco Yannick Hanfmann ha avuto la meglio sull'austriaco Lukas Neumayer, sconfitto 7-6, 6-4, mentre l'austriaco Jurij Rodionov ha superato il connazionale Joel Schwaerzler per 6-4, 6-2.

Nel torneo di doppio, valido per il primo turno, la coppia formata dall'olandese Jean-Julien Rojer e dall'americano Theodore Winegar ha battuto gli austriaci Nico Hipfl e Sandro Kopp con il punteggio di 7-5, 6-3, conquistando l'accesso al secondo turno.

Successo anche per l'indiano Sriram Balaji e lo svedese André Göransson, che hanno superato gli argentini Tomás Martín Etcheverry e Mariano Kestelboim al match tie-break, con il punteggio di 7-6, 6-7, 10-2.