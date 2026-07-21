Lecce, Marco Delle Monache ceduto in prestito al Pineto

Il Lecce ha ceduto in prestito l’attaccante Marco Delle Monache al Pineto, formazione che milita nel campionato di Serie C. Il giovane calciatore saluta così temporaneamente il club salentino dopo essere rientrato dal prestito al Potenza, dove nella scorsa stagione ha collezionato 11 presenze.

Delle Monache era stato ceduto in prestito al Potenza fino al 30 giugno e, una volta conclusa l'esperienza con il club lucano, ha fatto ritorno al Lecce. La società giallorossa ha quindi deciso di trasferirlo nuovamente a titolo temporaneo, questa volta al Pineto, con l'obiettivo di consentirgli di trovare maggiore continuità e accumulare esperienza.

Nel corso della sua carriera, Delle Monache ha vestito le maglie di Lecce Under 20, Sampdoria, Vicenza e Pescara, oltre a quelle delle formazioni giovanili del club abruzzese. Il calciatore ha inoltre maturato esperienza con le selezioni nazionali giovanili, partendo titolare in cinque gare con l'Italia Under 19 e in una partita con l'Italia Under 18.

Il contratto che lega Delle Monache al Lecce è valido fino al 30 giugno 2028. Al termine del prestito, nell'estate del 2027, il Pineto dovrà decidere se esercitare l'eventuale opzione per acquistare il giocatore a titolo definitivo oppure consentirne il ritorno a Lecce.

Nel frattempo, il direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera dovrà lavorare sul mercato per individuare un nuovo attaccante che possa completare il reparto offensivo a disposizione dell'allenatore.

In vista del prossimo campionato di Serie A, il Lecce punta a costruire una squadra in grado di raggiungere l'obiettivo principale della stagione: conquistare la salvezza e mantenere la categoria.