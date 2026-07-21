«Libri in Terrazza», Omar Di Monopoli presenta il noir “Il santo degli assetati”

Prosegue il viaggio tra letteratura, bellezza e dialogo culturale con la terza edizione di «Libri in Terrazza», la rassegna che trasforma uno dei luoghi più suggestivi di Taranto in uno spazio privilegiato di incontro tra autori e lettori.

Venerdì 24 luglio, alle ore 20, la spettacolare terrazza del Duomo ospiterà lo scrittore pugliese Omar Di Monopoli, che presenterà il suo nuovo romanzo “Il santo degli assetati”, pubblicato da NN Editore, casa editrice che ha conquistato il pubblico italiano portando nel nostro Paese la voce intensa e inconfondibile di Kent Haruf.

A dialogare con l’autore sarà Miriam Putignano, referente del Presìdio del libro di Taranto «Rosa Pristina», realtà cui si deve l’organizzazione dell’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Regione Puglia, in collaborazione con Symbolum ETS e Presìdi del Libro.

Tra i più autorevoli narratori italiani contemporanei, Di Monopoli è apprezzato per una scrittura potente e visionaria, capace di reinventare il Sud attraverso una prospettiva epica e noir. Un autore che nel corso degli anni ha costruito un immaginario personale e riconoscibile, profondamente radicato nel Mezzogiorno ma capace di parlare a lettori di ogni provenienza.

Sospesa tra cielo e mare, con una vista che abbraccia il Mar Grande, il Mar Piccolo e il profilo della città vecchia, la terrazza del Duomo offrirà una cornice di rara suggestione. Al tramonto, quando la luce accende la pietra antica e il panorama si tinge di colori caldi, la letteratura troverà un palcoscenico naturale capace di amplificare emozioni, parole e storie, regalando al pubblico un'esperienza che va oltre il semplice incontro con l'autore.

Con una scrittura potente, visionaria e profondamente cinematografica, Di Monopoli ha dato vita negli anni a un universo narrativo unico, nel quale realismo e mito, luce e oscurità si intrecciano per raccontare un Mezzogiorno lontano dagli stereotipi, popolato da personaggi intensi e memorabili.

Ne “Il santo degli assetati”, lo scrittore pugliese conferma la propria cifra stilistica, conducendo il lettore in un racconto denso di tensione narrativa, umanità e forza evocativa. Un romanzo che esplora le fragilità dell'animo umano e il rapporto con una terra aspra e magnetica, dove il paesaggio diventa parte integrante della vicenda e la lingua, ricca di ritmo e immagini, accompagna il lettore in un viaggio di grande intensità.

«Libri in Terrazza» si conferma così un appuntamento capace di unire la forza della letteratura alla bellezza di uno dei luoghi simbolo di Taranto, invitando cittadini e visitatori a vivere una serata in cui cultura, paesaggio e parole si fondono in un'esperienza autentica e suggestiva.

L'ingresso all'iniziativa è libero, con prenotazione obbligatoria.

Info: 352.0488486

Prenotazioni: symbolumets@gmail.com